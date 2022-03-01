Рахункова палата через війну з РФ вимагає списати всі зовнішні борги України

Через руйнування, які завдало російське вторгнення, необхідно вимагати від зовнішніх кредиторів списання всіх боргів з України.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан.

За його словами, "масштаб руйнувань в Україні, заподіяних агресією Росії, є колосальний".

"Зважаючи на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. На сьогоднішній день зовнішній борг становить 1,6 трлн грн або більше 57 млрд доларів", – повідомив голова Рахункової палати.

Пацкан додав, що міжнародні фінансові організації мають переглянути боргову політику та обнулити борги України.

Раніше повідомлялося, що Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, заподіяних довкіллю.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 годині ранку в Україні почалася війна. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.