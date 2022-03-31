Будинки в Україні після війни будуватимуть із бомбосховищами

З початку повномасштабної війни Росії проти України внаслідок обстрілу агресора було зруйновано тисячі будинків. Українські міста та селища та вся інфраструктура мають бути відновлені, а проєктування нових будинків відбуватиметься з урахуванням нових реалій.

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Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"У нас є завдання від президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища, тому вже працюємо в цьому напрямку", – зазначив міністр.

Кубраков підкреслив, що збираються всі дані щодо всіх втрат і Росія обов'язково платитиме за відновлення нашої країни.

Міністр також заявив, що відновлення нових об'єктів має відбуватися з урахуванням набутого досвіду бойових дій – ці будинки мають бути більш захищеними та енергоефективними.

"У нас буде можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни доводить, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на зразок того, як це роблять в Ізраїлі), з використанням енергозберігаючих технологій. Зокрема, про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична Незалежність" — про продумані рішення для розвитку сучасної захищеної України", – розповів він.

Зазначимо, що всі нові будинки в Ізраїлі будуються з бомбосховищем. Більше того, у квартирах мають бути "кімнати безпеки" – індивідуальні бомбосховища у стрижні будинку, який має вистояти у разі влучення ракети, оскільки ця країна вже багато років воює з Палестиною.

За останніми даними, у Харкові зруйновано майже 1300 житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 садки, 16 лікарень. Аналогічний масштаб руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.

Внаслідок бойових дій та постійних бомбардувань російської армії від 80 до 90% інфраструктури Маріуполя пошкоджено. У Харківській, Київській, Сумській, Луганській областях зруйновано тисячі будинків. Як заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, "місто практично повністю зруйноване і простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли".

Кабінет міністрів прийняв ухвалу, яка дозволить українцям онлайн через "Дію" фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів.

Як заявив президент Володимир Зеленський, в Україні збудують тимчасове житло для переселенців.