Голова Броварської РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: деталі

Ввечері 26 квітня на Київщині у місті Бровари неподалік зупинки "Завод Порошинка" п'яний посадовець не впорався з керуванням і в'їхав у натовп людей на пішоходному переході. Відомо, що за кермом Volvo був голова Броварської РДА Володимир Майбоженко.

Про це повідомляє liga.net.

Зі слів очевидців, трагедія трапилася о 19:10. Постраждали 4 людини, серед них – маленька дівчинка, її мама і два хлопці.

Постраждалих госпіталізували, вони у важкому стані.

Поліцейські, які прибули на місце ДТП провели тест на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2.31 проміле. Під час розмови з поліцейськими Майбоженко ледь тримався на ногах. Його затримали

"Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - дитина", - заявили у повідомленні поліції.

Майбоженка звільнять

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що Володимира Майбоженка буде звільнено.

"Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. (...) Я звертаюся до правоохоронців - в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні", - написав він.

Кравченко додав, що триматиме ситуацію на особистому контролі.

Відомо, що Зеленський призначив Майбоженка головою Броварської районної державної адміністрації Київської області 28 листопада 2022 року.

Пізніше Кравченко написав, що серед постраждалих в ДТП 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки — 29 та 26 років.

У дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садни.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали суддю Олексія Тандира, який в стані алкогольного сп'яніння збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. За рішенням слідчого судді підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу, який наразі діятиме до 26 серпня. Вища рада правосуддя ж відсторонила Тандира від посади.