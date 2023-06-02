Смертельна ДТП на блокпосту у Києві. Вища рада правосуддя відсторонила підозрюваного суддю Тандира

Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

Як зазначається, наявність кримінального провадження суперечить морально-етичним принципам, може поставити під сумнів незалежність та чесність судді під час здійснення правосуддя та, з огляду на міжнародні принципи, стандарти поведінки судді і норми національного законодавства, значною мірою зашкодити авторитету судової влади та довірі суспільства до неї.

"Оскільки судді повідомлено про підозру 26 травня 2023 року, ВРП до 25 липня 2023 року відсторонила Тандира О.В. від здійснення правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55 збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.

Правоохоронці повідомили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Суд обрав Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.