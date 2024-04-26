Глава Броварской РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: детали

Вечером 26 апреля на Киевщине в городе Бровары возле остановки "Завод Порошинка" пьяный водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Известно, что за рулем Volvo был глава Броварской РГА Владимир Майбоженко.

Об этом сообщает liga.net.

По словам очевидцев, трагедия произошла в 19.10. Пострадали 4 человека, среди них маленькая девочка, ее мама и два парня.

Пострадавшие госпитализированы, они в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место ДТП полицейские провели тест на состояние алкогольного опьянения. Драгер показал 2.31 промилле. Во время разговора с полицейскими Майбоженко едва держался на ногах. Его задержали.

"Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших - ребенок", - заявили в полиции.

Майбоженко уволят

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что Владимир Майбоженко будет уволен.

"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. (...) Я обращаюсь к правоохранителям - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании", - написал он.

Кравченко добавил, что будет держать ситуацию на личном контроле.

Известно, что Зеленский назначил Майбоженко главой Броварской районной государственной администрации Киевской области 28 ноября 2022 года.

Позже Кравченко написал, что среди пострадавших в ДТП 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также два человека — 29 и 26 лет.

У ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочного участка головы. У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины.

Напомним, ранее в Киеве задержали судью Алексея Тандыра, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. По решению следователя судьи подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог, который будет действовать до 26 августа. Высший совет правосудия отстранил Тандыра от должности.