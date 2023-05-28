Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра взяли под стражу без права залога

Судье Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры судьи, подозреваемому в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога на срок до 21 июля 2023 года. Такое решение объявил Печерский районный суд г. Киева", - говорится в сообщении.

Судья Алексей Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца в Киеве, на судебном заседании подтвердил, что причастен к ДТП, повлекшему смерть солдата Национальной гвардии.

"Я готов понести самое строгое наказание, которое определить суд, если моя вина будет доказана, что я нарушил такие правила. Я никогда не отрицал своей причастности к произошедшему ДТП", - заявил Тандыр.

Как пишут СМИ, в зале суда на судью Алексея Тандыра надели наручники и увезли в СИЗО.

После заседания адвокат семьи погибшего нацгвардейца Денис Шевченко сообщил, что близкие Вадима Бондаренко не хотят никакой компенсации и стремятся только к справедливому наказанию.

Ранее Высшая рада правосудия дала согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, прессслужба ДБР сообщала, что глава одного из райсудов Киевской области 25 мая в 23:55 сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте в Киеве.

Правоохранители сообщили судье о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.