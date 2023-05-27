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Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю, який збив на смерть нацгвардійця у Києві
Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
"ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира", - йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення підтримали всі 14 членів Вищої ради правосуддя.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Київській міській прокуратурі повідомили, що прокурори вже внесли до Печерського районного суду Києва клопотання про обрання підозрюваному судді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55 збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.
Правоохоронці повідомили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.