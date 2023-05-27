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Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю, який збив на смерть нацгвардійця у Києві

Місце смертельної аварії. Фото: ДБР
Місце смертельної аварії. Фото: ДБР

Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

"ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення підтримали всі 14 членів Вищої ради правосуддя.

Фото 2 — Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю, який збив на смерть нацгвардійця у Києві
Фото: скріншот з трансляції засідання ВРП.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що прокурори вже внесли до Печерського районного суду Києва клопотання про обрання підозрюваному судді запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55 збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.

Правоохоронці повідомили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Автор:
Ніна Комащенко