Высший совет правосудия разрешил арестовать судью, сбившего насмерть нацгвардейца в Киеве

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было поддержано всеми 14 членами Высшего совета правосудия.

Фото: скриншот из трансляции заседания ВСП.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что прокуроры уже внесли в Печерский районный суд Киева ходатайство об избрании подозреваемому судье меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, пресс-служба ГБР сообщала, что председатель одного из райсудов Киевской области 25 мая в 23:55 сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте в Киеве.

Правоохранители сообщили судье о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.