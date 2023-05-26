Судья, который за рулем Lexus сбил насмерть нацгвардейца в Киеве, получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении главе одного из районных судов Киевской области, который в ночь на 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Сообщено о подозрении главе одного из районных судов Киевской области по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

Напомним, пресс-служба ГБР сообщала, что председатель одного из райсудов Киевской области 25 мая в 23:55 сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте в Киеве.

По данным источников "Бабеля" в правоохранительных органах, речь идет о главе Макаровского районного суда Киевской области Алексее Тандыре.