Новые детали ДТП Арьевой: сбила женщину на переходе под наркотиками, не появлялась на следственные экспертименты

В организме депутата Киевсовета Ярины Арьевой, которой вручили подозрение в совершении ДТП в ноябре 2022 года, обнаружили следы употребления наркотиков, что показала экспертиза.

Об этом говорится в ходатайстве об избрании меры пресечения Арьевой в Шевченковский районный суд Киева от следователей и прокуратуры, сообщает "Апостроф". Также информацию сообщает "Украинская правда".

Ранее прокуратура просила у суда поместить Арьеву под стражу на 60 дней "из-за ее связей и нежелания сотрудничать со следствием". Суд вынес решение о домашнем аресте. Прокуратура планирует его обжаловать.

Арьева подозревается в совершении ДПТ в районе ст. м. Почайна в Киеве в конце ноября 2022 года. По данным следствия, подозреваемая, управляя технически исправным автомобилем, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлеклась от управления и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

"Водитель объективно могла обнаружить пешехода и дать ей возможность перейти дорогу, однако не сделала этого, причинив потерпевшей многочисленные тяжелые травмы", - отмечает спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

В ходатайстве об избрании меры пресечения следователи просили суд учесть поведение Арьевой во время проведения досудебного расследования: "Арьева неоднократно вызывалась для проведения следственного эксперимента на месте данного происшествия. При этом даты проведения следственных экспериментов с Арьевой и ее защитником заблаговременно согласовывались, однако 21.03.2023, 28.03. 2023 и 06.04.2023 она для их проведения не прибыла, доказательства подтверждающие уважительность причин неприбытия не предоставила. Таким образом, во время проведения досудебного расследования игнорировала процессуальные обязанности участника уголовного производства, препятствовала проведению уголовного производства, поскольку умышленно не появлялась на заблаговременно согласованные следственные эксперименты", — говорится в ходатайстве.

По мнению следствия, есть основания полагать, что Арьева, "используя свой статус и связи, может повлиять на потерпевшую в указанном уголовном производстве".

Ранее Арьева опровергла, что находилась в состоянии наркотического опьянения в ДТП и утверждала, что экспертиза, проведенная сразу после аварии следов наркотиков в ее организме не обнаружила.