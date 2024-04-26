Канада надасть Україні боєприпаси та дрони на десятки мільйонів доларів

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про нову масштабну військову допомогу Україні під час 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони країни.

На сьогоднішній зустрічі Блер оголосив, що Канада виділяє Україні додатково 3 мільйони канадських доларів на виробництво дронів вітчизняною оборонною промисловістю.

"Це перший випадок, коли Канада робить безпосередній внесок у виробництво військових дронів в Україні, і цей внесок буде зроблено у співпраці з Великою Британією", - зазначили у відомстві.

Блер додав, що буде виділено додаткове фінансування у розмірі 13 мільйонів канадських доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставки артилерійських боєприпасів для України. Раніше Канада виділила понад 40 мільйонів доларів на ініціативу Чехії з закупівлі великокаліберних артилерійських боєприпасів для України.

Окрім цього Канада надасть додаткові 100 дронів від Teledyne FLIR. Постачання цих дронів почнеться в травні.

Також відомо, що Канада відправить до України перші 10 (з 50) колісних бойових броньованих машин. Вони прибудуть до Європи влітку, а після навчання екіпажів восени машини будуть переміщені до України.

У липні Україна отримає 10 канадських багатофункціональних надувних катерів та запасних деталей до них.

Нагадаємо, 8 березня Канада долучилася до української коаліції дронів, яка була створена 18 січня. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.

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