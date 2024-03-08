Канада долучилася до коаліції дронів для України

Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє міністерство оборони Канади.

"Для подальшого зміцнення можливостей України у сфері безпілотників, міністр Білл Блер пообіцяв, що Канада приєднається до коаліції спроможностей з розбудови дронів Контактної групи з питань оборони України, яку спільно очолює Латвія та Велика Британія. Як член цієї коаліції спроможностей, Канада продовжуватиме шукати шляхи збільшення можливостей України в галузі безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Канада зробила значний внесок у посилення можливостей України у сфері безпілотників.

Нещодавно Канада оголосила про передачу понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70 Україні для допомоги у війні з Росією. Їхня загальна вартість перевищує 95 мільйонів канадських доларів (70 мільйонів доларів). Допомога профінансована за рахунок військової підтримки у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив минулого року у Києві.

Коаліція дронів

18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

Міністр оборони Швеції Пол Йонссон під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів.

Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.

14 лютого стало відомо, що до коаліції з постачання Україні дронів доєдналися ще й Нідерланди.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, коаліція дронів вже запрацювала офіційно. До неї приєдналися вісім країн - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.