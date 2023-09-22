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Канада виділить Україні допомогу в розмірі 480 мільйонів доларів
Федеральний уряд Канади оголосив, що надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 480 мільйонів доларів (650 мнл канадських доларів) протягом наступних кількох років.
Про це повідомляє CTV News.
У рамках цих грошей Канада поставить Україні більше танків Leopard 2, а також зобов’язується допомогти в технічному обслуговуванні та підтримці танків, які раніше надали союзники.
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Видання пише, що з січня 2022 року Канада надала понад 9,8 мільярда доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги.
Федеральний уряд також ввів кілька пакетів санкцій проти Росії, розгорнув збройні сили Канади в Європі для навчання українських солдатів і прийняв понад 175 000 біженців з України.
Нагадаємо, раніше уряд Канади вирішив, що на безоплатній основі передасть Україні 43 ракети AIM-9 із запасів CAF, з розрахунком, що зброя допоможе Україні захистити небо від російських атак.