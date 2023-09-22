Канада выделит Украине помощь в размере 480 миллионов долларов

Федеральное правительство Канады объявило, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 480 миллионов долларов (650 млн канадских долларов) в течение следующих нескольких лет.

Об этом сообщает CTV News.

В рамках этих денег Канада поставит Украине больше танков Leopard 2, а также обязуется помочь в техническом обслуживании и поддержке танков, ранее предоставленных союзниками.

Канада также применит новые санкции против России.

Издание пишет, что с января 2022 года Канада предоставила более 9,8 миллиарда долларов военной, экономической и гуманитарной помощи.

Федеральное правительство также ввело несколько пакетов санкций против России, развернуло вооруженные силы Канады в Европе для обучения украинских солдат и приняло более 175 000 беженцев из Украины.

Напомним, ранее правительство Канады решило, что на безвозмездной основе передаст Украине 43 ракеты AIM-9 из запасов CAF, с расчетом, что оружие поможет Украине защитить небо от российских атак.