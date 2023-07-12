Канада направит еще $39 миллионов на помощь Украине. Но это не оружие

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о направлении его страной 541 миллиона канадских долларов (410 миллионов долларов США) на военную помощь Украине и "укрепление трансатлантической безопасности".

Однако, как говорится в сообщении пресс-службы канадского правительства, основная часть суммы - 450 миллионов канадских долларов все же приходится на контракт, заключенный им с компанией Thales Canada Inc. на поддержку эксплуатации флота малых боевых кораблей и вспомогательных судов Вооруженных сил самой Канады в течение пяти лет с возможностью продления до 19 лет.

48,8 миллиона канадских долларов (37 миллионов долларов США) будет дополнительно направлено на Комплексный пакет помощи для Украины - это программа оказания НАТО практической нелетальной помощи Украине посредством безвозмездной передачи материалов, включая топливо, мостового оборудования, пайков и средств первой помощи. В апреле Канада уже выделяла на эти цели 34,6 миллиона местных долларов (ныне это 26,2 миллиона американских).

Трюдо также объявил о выделении Украине дополнительной помощи в сфере кибербезопасности в размере 2,7 миллиона канадских долларов "для поддержки усилий по противодействию злонамеренной киберактивности перед лицом развивающихся киберрисков и угроз". Таким образом, вся новая помощь Украине, объявленная Канадой в среду, является нелетальной и суммарно составляет около 39 миллионов долларов США в эквиваленте.

Кроме того, на саммите Канада и другие члены НАТО, включая Данию, Францию, Германию, Грецию, Италию, Латвию, Люксембург, Норвегию, Румынию, Турцию и Великобританию, подписали учредительный документ о создании Центра передового опыта по вопросам климата и безопасности. Эта инициатива возглавляется Канадой: центр будет располагаться в Монреале.

"Канада предоставит прямую поддержку и 40,4 миллиона долларов в течение пяти лет, по 7 миллионов долларов ежегодно. Центр позволит Канаде, союзникам по НАТО и другим глобальным партнерам понять и устранить серьезные последствия изменения климата для безопасности, в том числе в Арктике. Его деятельность поддержит план действий НАТО в сфере изменения климата и безопасности", - говорится в сообщении.

В правительстве напоминают, что на саммите Канада подписала и совместное с Бельгией, Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией заявление о создании совместной коалиции для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.

"Подписав заявление, Канада обязуется внести свой вклад в многонациональные усилия по обучению украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16", - указывается в сообщении.

Напомним также, что Канада и остальные страны "Большой семерки" в среду приняли заявление поддержки Украины, в котором объявили об официальном начале переговоров с ней о двусторонних обязательствах в сфере безопасности. Впрочем, подписания документа представителями стран не было – он был опубликован именно как согласованный текст.