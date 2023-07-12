Канада спрямує ще $39 мільйонів на допомогу Україні. Але це не зброя

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про направлення його країною 541 мільйона канадських доларів (410 мільйонів доларів США) на військову допомогу Україні та "зміцнення трансатлантичної безпеки".

Однак, як йдеться в повідомленні прес-служби канадського уряду, основна частина суми - 450 мільйонів канадських доларів все ж припадає на контракт, укладений ним з компанією Thales Canada Inc. на підтримку експлуатації флоту малих бойових кораблів та допоміжних судів Збройних сил самої Канади протягом п'яти років із можливістю продовження до 19 років.

48,8 мільйона канадських доларів (37 мільйонів доларів США) буде додатково спрямовано на Комплексний пакет допомоги для України – це програма надання НАТО практичної нелетальної допомоги Україні через безоплатну передачу матеріалів, включаючи паливо, мостове обладнання, пайки та засоби першої допомоги. У квітні Канада вже виділяла з цією метою 34,6 мільйона місцевих доларів (нині це 26,2 мільйона американських).

Трюдо також оголосив про виділення Україні додаткової допомоги у сфері кібербезпеки у розмірі 2,7 мільйона канадських доларів "для підтримки зусиль у протидії зловмисній кіберактивності перед лицем кіберризиками та загрозами, що розвиваються". Таким чином, вся нова допомога Україні, оголошена Канадою в середу, є нелетальною і становить близько 39 мільйонів доларів США в еквіваленті.

Крім того, на саміті Канада та інші члени НАТО, включаючи Данію, Францію, Німеччину, Грецію, Італію, Латвію, Люксембург, Норвегію, Румунію, Туреччину та Великобританію, підписали установчий документ щодо створення Центру передового досвіду з питань клімату та безпеки. Ця ініціатива очолюється Канадою: центр розташовуватиметься у Монреалі.

"Канада надасть пряму підтримку і 40,4 мільйона доларів протягом п'яти років, по 7 мільйонів доларів щорічно. Центр дозволить Канаді, союзникам по НАТО та іншим глобальним партнерам зрозуміти та усунути серйозні наслідки зміни клімату для безпеки, у тому числі в Арктиці. Його діяльність підтримає план дій НАТО у сфері зміни клімату та безпеки", - йдеться у повідомленні.

В уряді нагадують, що на саміті Канада підписала й спільну з Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією заяву про створення спільної коаліції для навчання ВПС України експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

"Підписавши заяву, Канада зобов'язується зробити свій внесок у багатонаціональні зусилля щодо навчання українських пілотів, техніків та допоміжного персоналу експлуатації та обслуговування винищувачів F-16", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо також, що Канада та інші країни "Великої сімки" в середу ухвалили заяву підтримки України, в якій оголосили про офіційний початок переговорів з нею щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки. Втім, підписання документу представниками країн не було - він був опублікований саме як узгоджений текст.