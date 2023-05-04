Канада надала Україні першу партію обладнання для розмінування (ФОТО)

Канада передала українській Державній службі з надзвичайних ситуацій першу партію обладнання для розмінування. Інформацію і фото обладнання оприлюднило посольство Канади в Україні в Twitter.

Техніка використовуватиметься для очищення сільськогосподарських земель, щоб відновити її продуктивне використання та допомогти повернути продовольчу безпеку.

Canada’ s first delivery of CAD 22.5 million in demining equipment for the @SESU_UA! These vehicles will be used to clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 3, 2023

“Канада передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 млн канадських доларів”, - написали в посольстві Канади в Україні.

Фото: Посольство Канади в Україні

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування в Україні буде коштувати 37,4 мільярда доларів.

Загальна площа забрудненої вибухонебезпечними предметами частини України оцінюється в 174 тисячі квадратних кілометрів. Фактично ж безпосередньо забруднених територій може виявитись близько 10% від згаданої площі. Уряд затвердив план розмінування лише 4,7 тисячі гектарів земель сільгосппризначення.

За інформацією британської розвідки, найбільш постраждалими від замінування регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані Росією.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україні знадобиться більше 10 років, щоб розмінувати сільськогосподарські угіддя.

В Асоціації виробників молока повідомили, що молочні господарства деокупованих і прифронтових областей без розмінування не зможуть заготовити грубих кормів та будуть змушені суттєво скорочувати або й зовсім закривати молочний напрямок.