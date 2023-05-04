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Канада надала Україні першу партію обладнання для розмінування (ФОТО)

канада дснс розмінування
Канада передала українській Державній службі з надзвичайних ситуацій першу партію обладнання для розмінування. Фото: Посольство Канади в Україні

Канада передала українській Державній службі з надзвичайних ситуацій першу партію обладнання для розмінування. Інформацію і фото обладнання оприлюднило посольство Канади в Україні в Twitter. 

Техніка використовуватиметься для очищення сільськогосподарських земель, щоб відновити її продуктивне використання та допомогти повернути продовольчу безпеку.

“Канада передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 млн канадських доларів”, - написали в посольстві Канади в Україні.

Фото 2 — Канада надала Україні першу партію обладнання для розмінування (ФОТО)
Фото: Посольство Канади в Україні

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування в Україні буде коштувати 37,4 мільярда доларів.

Загальна площа забрудненої вибухонебезпечними предметами частини України оцінюється в 174 тисячі квадратних кілометрів. Фактично ж безпосередньо забруднених територій може виявитись близько 10% від згаданої площі. Уряд затвердив план розмінування лише 4,7 тисячі гектарів земель сільгосппризначення.

За інформацією британської розвідки, найбільш постраждалими від замінування регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані Росією.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україні знадобиться більше 10 років, щоб розмінувати сільськогосподарські угіддя.

В Асоціації виробників молока повідомили, що молочні господарства деокупованих і прифронтових областей без розмінування не зможуть заготовити грубих кормів та будуть змушені суттєво скорочувати або й зовсім закривати молочний напрямок.

Автор:
Альона Чернецька