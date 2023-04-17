Ферми на деокупованих територіях можуть збанкрутувати через неможливість розмінування

Молочні господарства деокупованих і прифронтових областей без розмінування не зможуть заготовити грубих кормів та будуть змушені суттєво скорочувати або й зовсім закривати молочний напрямок.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

За словами фермерів, це призведе до втрати робочих місць, втрати інвестицій, що є критичним фактором у молочному скотарстві, втрати бюджетних надходжень й втрати продовольчої безпеки та експортного потенціалу.

"Господарства, які півроку і більше фізично не могли здійснювати господарську діяльність, не можуть оплатити послуги з розмінування і ризикують бути приреченими на банкрутство, адже втратили 30-70% своїх молочних стад, зазнали значних руйнувань виробничих приміщень, складів, сільськогосподарської техніки, через пожежі втратили потенційний врожай або не зібрали ні гектара через замінування", - йдеться в повідомленні.

Жодне із господарств, що потребують розмінування, не зможе сплатити за розмінування від 24 до 150 тис. грн/га.

Середня врожайність пшениці у 2022-му році становила 4 т/га, середня ціна фуражної пшениці за І квартал 2023-го року - 6 тис. грн/т, тобто з 1 га пшениці фермери потенційно могли б отримали ті самі 24 тис. грн, повідомляє Асоціація.

Нагадаємо, тимчасова заборона на експорт молочної продукції через Польщу болісно б'є по молочній галузі України, на кордоні зібралася черга з машин, які пройшли українську митницю і не можуть потрапити на польську територію.