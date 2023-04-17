У Спілці молочних підприємств розповіли про наслідки призупинення експорту молочної продукції через Польщу

Тимчасова заборона на експорт молочної продукції через Польщу болісно б'є по молочній галузі України, на кордоні зібралася черга з машин, які пройшли українську митницю і не можуть потрапити на польську територію.

Про це заявив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"До Європи Україна експортувала дві позиції: суху сироватку та згущене молоко. Вони почали займати хороші позиції в Європі. Основними споживачами цієї продукції була Польща", - зазначив він.

За його словами, українську молочну продукцію з моменту обнулення Європейським Союзом мита купували країни Балтії, Німеччина, Нідерланди, Ірландія. При цьому він зазначив, що згущене молоко сподобалося багатьом європейським споживачам високою якістю та доступними цінами. Багато українських сухих молочних продуктів та вершкового масла, зокрема, споживали країни Балтії.

Дідур уточнив, що для європейського споживача втрата української молочної продукції "не буде ударом", оскільки у Європі спостерігається профіцит молочної продукції та досить висока конкуренція на ринку. Проте він зазначив, що "відкриття європейського ринку для української молочної продукції багато в чому було підтримкою України та нашої економіки".

Він додав, що протягом воєнного періоду Україна змушена була відправляти молочну продукцію на експорт через Європу. Звідки вона йшла у двох напрямках: безпосередньо до Європи та через Румунію, Туреччину на традиційні ринки збуту української молочної продукції – Близький Схід та Середню Азію.

За його оцінками, структура експорту молочної продукції торік становила 50 на 50 - половина безпосередньо до європейських країн, ще половина - до Середньої Азії та Близького Сходу.

У Союзі молочних підприємств України висловили сподівання на якнайшвидше врегулювання проблем з експортом, зокрема транзитом через Польщу.

Нагадаємо, уряд Польщі 15 квітня прийняв постанову, якою заборонив ввезення до Польщі зерна та інших продуктів харчування з України, для реалізації на території країни.

Рішення про заборону імпорту українського зерна стало частиною заходів, спрямованих на підтримку польських фермерів.

Нагадаємо, в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою, адже аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію.

Спочатку в уряді Польщі заявили, що будуть боротися зі спекуляціями на зерновому ринку, а згодом повідомили про призупинення імпорту українського зерна. Проте протести фермерів не закінчилися після цього. Аграрії вимагали більш рішучих дій.

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