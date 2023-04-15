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Польща заборонила імпорт українського зерна та іншого продовольства
Уряд Польщі 15 квітня прийняв постанову, якою заборонив ввезення до Польщі зерна та інших продуктів харчування з України, для реалізації на території країни.
Про це в Twitter повідомив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Гжегож Пуда.
“Сьогодні уряд прийняв постанову про заборону ввезення з України в Польщу зерна, а також десятків інших видів продуктів харчування, я не в змозі усі їх перерахувати. Вони передбачені у додатку до цієї постанови - від задекларованого зерна до продуктів з меду, - дуже багато продуктів”, - заявив лідер партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський під час з’їзду, передає пресслужба.
Він пояснив, що при прийнятті рішення урахували різницю між польським та українським сільським господарством.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Йдеться про якість землі, значно нижчу оплату праці в Україні і факт, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою”, - додав Качинський.
Рішення про заборону імпорту українського зерна стало частиною заходів, спрямованих на підтримку польських фермерів.
Нагадаємо, в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою, адже аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію.
Спочатку в уряді Польщі заявили, що будуть боротися зі спекуляціями на зерновому ринку, а згодом повідомили про призупинення імпорту українського зерна. Проте протести фермерів не закінчилися після цього. Аграрії вимагали більш рішучих дій.
Джерело фото: ua.depositphotos.com