Польща заборонила імпорт українського зерна та іншого продовольства

Уряд Польщі 15 квітня прийняв постанову, якою заборонив ввезення до Польщі зерна та інших продуктів харчування з України, для реалізації на території країни.

Про це в Twitter повідомив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Гжегож Пуда.

“Сьогодні уряд прийняв постанову про заборону ввезення з України в Польщу зерна, а також десятків інших видів продуктів харчування, я не в змозі усі їх перерахувати. Вони передбачені у додатку до цієї постанови - від задекларованого зерна до продуктів з меду, - дуже багато продуктів”, - заявив лідер партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський під час з’їзду, передає пресслужба.

Він пояснив, що при прийнятті рішення урахували різницю між польським та українським сільським господарством.

"Йдеться про якість землі, значно нижчу оплату праці в Україні і факт, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою”, - додав Качинський.

Рішення про заборону імпорту українського зерна стало частиною заходів, спрямованих на підтримку польських фермерів.

Нагадаємо, в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою, адже аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію.

Спочатку в уряді Польщі заявили, що будуть боротися зі спекуляціями на зерновому ринку, а згодом повідомили про призупинення імпорту українського зерна. Проте протести фермерів не закінчилися після цього. Аграрії вимагали більш рішучих дій.

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