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Агро
Дата публикации

Польша запретила импорт украинского зерна и прочего продовольствия

экспорт украинского зерна, импорт зерна, польша
Фото: ua.depositphotos.com

Правительство Польши 15 апреля приняло постановление, которым запретило ввоз в Польшу зерна и других продуктов питания из Украины, для реализации на территории страны.

Об этом в Twitter сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Гжегож Пуда.

“Сегодня правительство приняло постановление о запрете ввоза из Украины в Польшу зерно, а также десятков других видов продуктов питания, я не в состоянии все их перечислить. Они предусмотрены в приложении к этому постановлению – от задекларированного зерна до продуктов из меда, – очень много продуктов”, – заявил лидер партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский во время съезда, передает пресс-служба.

Он пояснил, что при принятии решения учли разницу между польским и украинским сельским хозяйством.

"Речь идет о качестве земли, значительно ниже оплаты труда в Украине и факте, что в Украине, в основном, на больших площадях работают международные компании с разветвленной инфраструктурой", - добавил Качиньский.

Решение о запрете импорта украинского зерна стало частью мер, направленных на поддержку польских фермеров.

Напомним, в Польше возник конфликт между фермерами и властями, ведь аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавших цены на их продукцию.

Сначала в правительстве Польши заявили, что будут бороться со спекуляциями на зерновом рынке, а затем сообщили о приостановке импорта украинского зерна. Однако протесты фермеров не завершились после этого. Аграрии требовали более решительных действий.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан