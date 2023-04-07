Польша приостанавливает импорт зерна из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс после встречи 7 апреля со своим украинским коллегой Николаем Сольским заявил, что украинская сторона предложила временно прекратить экспорт зерна в Польшу.

Об этом Телюс заявил во время брифинга, сообщает RMF24.

По словам министра, стороны решили принять именно такое решение, потому что пока речь не идет о транзите украинского зерна через Польшу, его продают на польском рынке по заниженным ценам.

"Речь идет о перевозке украинского зерна, которое вместо того, чтобы идти в голодающие страны, продается на нашем рынке. Это приводит к резкому падению закупочных цен на польское зерно", — добавил Телюс.

Сольский, в свою очередь, заявил, что Украина до нового сезона воздержится от экспорта в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Министры продолжат контактировать, чтобы решить вопрос окончательно. В ходе следующей встречи планируется разработать процедуры по экспортным ограничениям и обсудить вопросы транзита зерна из Украины через Польшу.

"Мы рассчитываем на максимально конструктивную позицию польской стороны относительно транзита украинского зерна в польские порты и порты других стран ЕС", - подытожил Сольский.

Напомним, в Польше возник конфликт между фермерами и властями, ведь аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавших цены на их продукцию.

В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу фермеры угрожали сорвать встречу. В то же время по итогам переговоров на разных уровнях глава государства заявил, что стороны нашли, как решить вопрос по поставкам украинского зерна в Европейский Союз. Но тогда президент не разглашал детали. В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства Польши вскоре заявили, что будут бороться со спекуляциями на зерновом рынке.

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