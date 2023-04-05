Зеленский прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский утром 5 апреля прибыл в Польшу. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в телемарафоне "Единые новости".

"Так, президент в Польше. Он вместе с первой леди начал свой официальный визит... Будет много одно- и двусторонних встреч. Например, с польским бизнесом, спасателями, волонтерами, мэрами приграничных с Украиной городов и многие другие протокольные мероприятия", — рассказал Никифоров.

Польское RMF FM уточнило, что украинский лидер проведет переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой тет-а-тет. По информации польских СМИ, в 11.00 по местному времени президент Польши официально поприветствует Зеленского в президентском дворце.

После этого начнутся рабочие встречи разных уровней: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Тем переговоров официально не называли, очевидно, лидеры будут обсуждать военную помощь Украине. На 18:00 запланирована встреча во дворе Королевского замка.

Отметим, что 5 апреля состоится первый официальный визит украинского президента в Польшу, ведь раньше Зеленский прибывал в Польшу на обратном пути в Украину после поездок в США, Великобританию и некоторые другие страны ЕС.

О плане Зеленского посетить Польшу с официальным визитом стало известно в конце марта.