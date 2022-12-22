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Зеленский по дороге из США встретился в Польше с Дудой (ФОТО)
На обратном пути из США в Украину президент Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в городе-спасателе Жешуве. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
"Главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан", - говорится в сообщении.
Отмечено, что лидеры обсудили стратегические планы на будущее, повестку дня двусторонних отношений и взаимодействие на международном уровне в следующем году.
Президенты затронули широкий спектр тем с акцентом на усилении обороноспособности украинского государства и гуманитарных вопросах, в частности, относительно украинских временных переселенцев, которые были вынуждены уехать из Украины, спасаясь от войны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что 21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.
С Дудой же Зеленский в прошлый раз встречался 23 августа в Киеве, а до этого – 22 мая. Перед этим президенты встречались 13 апреля, когда Дуда вместе с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии первыми после российского вторжения посетили Киев.