Зеленский по дороге из США встретился в Польше с Дудой (ФОТО)

На обратном пути из США в Украину президент Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в городе-спасателе Жешуве. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

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"Главы государств подвели итоги 2022 года, принесшего чрезвычайно сложные исторические вызовы из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля начала Россия против Украины. Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан", - говорится в сообщении.

Отмечено, что лидеры обсудили стратегические планы на будущее, повестку дня двусторонних отношений и взаимодействие на международном уровне в следующем году.

Президенты затронули широкий спектр тем с акцентом на усилении обороноспособности украинского государства и гуманитарных вопросах, в частности, относительно украинских временных переселенцев, которые были вынуждены уехать из Украины, спасаясь от войны.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба украинского президента



Напомним, что 21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

С Дудой же Зеленский в прошлый раз встречался 23 августа в Киеве, а до этого – 22 мая. Перед этим президенты встречались 13 апреля, когда Дуда вместе с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии первыми после российского вторжения посетили Киев.