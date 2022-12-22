Украина победила Россию в борьбе за умы мира, - Зеленский в Конгрессе США

Украина уже одержала первую победу над РФ – "победу в борьбе за умы мира". Теперь Украина должна победить на поле боя.

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Об этом в своем обращении к обеим палатам Конгресса США заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина, Соединенные Штаты и Европа одержали первую общую победу над Россией, когда окончательно лишились ее влияния на сознание стран цивилизованного мира.

"Я поздравляю всех нас с вами с первой победой – мы победили Россию в нашем сознании!" – подчеркнул президент.

Он отметил, что украинцам эта победа дала смелость, которой восхищается мир. Американцам это позволило объединить глобальное сообщество для защиты свободы и международных правил. Европейцы также добились победы в этой области, и именно поэтому Европа сейчас наиболее сильна и независима, чем когда-либо в своей истории.

"У российской тирании больше нет и никогда не будет никакой власти над нашим с вами сознанием",- подчеркнул Зеленский.

В то же время, он напомнил, что битва продолжается, и нужно победить страну-террориста РФ на поле боя.

"Вопреки всем препятствиям и сценариям обреченности, Украина не упала. Украина жива. Оккупанты имеют значительное преимущество в артиллерии и другом вооружении, они сбрасывают на города все что можно, однако наши воины борются", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это битва не только за землю, за ту или иную часть Европы.

"Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей – украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас".

"Но управлять современными американскими танками и самолетами могут украинские солдаты. Нехватка у нас бронетехники и авиации затягивает эту войну и позволяет России убивать наших людей, держать в тоталитарных условиях оккупированные города и села Украины", – сказал президент.

Он добавил, что только Россия может остановить эту агрессию, но Конгресс США может ускорить победу Украины, которая докажет любому потенциальному агрессору, что никогда не удастся сломать границы другого народа и остаться царствовать над людьми против их воли.

Зеленский напомнил, что Украина выдвинула соответствующие предложения – формулу мира, которую он обсудил с президентом Джо Байденом. По словам Зеленского, Байден поддержал инициативу по проведению уже этой зимой Глобального саммита формулы мира, включающей десять пунктов.

Он также призвал усиливать санкции против России, чтобы заставить ее чувствовать, "насколько разрушительна ее агрессия", а также способствовать привлечению к ответственности всех, кто развязал эту войну.

Глава украинской нации верит, что в следующем году в войне с Россией наступит перелом. Сражение не может быть заморожено, ведь весь мир слишком зависим друг от друга, чтобы чувствовать себя в безопасности. Зеленский не сомневается в том, что храбрость украинцев и решительность американцев обеспечат свободу отстаивающих свои ценности людей.

Зеленский отметил важность поставок оружия и боеприпасов, поскольку наивно ожидать от России шагов к миру. Он напомнил собравшимся о важности санкций и привлечении России к ответственности за агрессию.

"Сделайте это! Пусть государство-террорист отвечает за террор и возместит все нанесенные войной убытки", - призвал Зеленский Конгресс США.

Отметим, выступление украинского лидера Владимира Зеленского в американском Конгрессе длилось около получаса и время от времени перебивалось громкими аплодисментами американских конгрессменов. Причем украинскому лидеру члены американского парламента аплодировали стоя. Отметим, что всю речь в стенах Капитолия украинский лидер произнес на английском языке.

Напомним, президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что уже нет смысла отправлять какие-то месседжи российскому лидеру Владимиру Путину из-за его неадекватного отношения к миру, и что именно он должен быть заинтересован в том, чтобы подать соответствующие сигналы, чтобы сохранить "хоть что-то" от своей страны и прошлого отношения к русской культуре.