Зеленський: Зараз це вже Путін має бути зацікавленим у сигналах світові, аби зберегти від РФ хоч щось

Президент Володимир Зеленський вважає, що вже немає сенсу відправляти якісь меседжи російському лідерові Володимиру Путіну через його неадекватне ставлення до світу, і що це саме він має бути зацікавленим в тому, щоб подати відповідні сигнали, аби зберегти "хоч щось" від своєї країни та минулого ставлення до російської культури.

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Про це український очільник сказав на спільній пресконференції з президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні. Він заявив, що ще у 2019 році, коли відбулася перша й остання зустріч у "нормандському" форматі за участі його та Путіна, Україна усіляко намагалася упередити повномасштабне вторгнення РФ.

"Тоді ми посилали максимальні меседжи президенту Путіну, щоб ні в якому разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння. Не дай боже буде повномасштабна війна! Він говорив "такого ніколи не буде", говорим всім. Він всім брехав", - вказав Зеленський.

Президент задався питанням, які меседжі тепер взагалі можна відправляти Путіну після того, як він "отруїв наше цивільне спокійне життя, і говорить, що після України може піти далі", у країни які свого часу перебували під значним впливом Радянського союзу.

"Я вважаю хворим його відношення до світу, абсолютно неадекватним. Для чого йому відправляти меседжі? Він повинен бути сьогодні зацікавленим, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу. І його держави. Тому це його право", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, що на цій же пресконференції Зеленський заявив, що вважає, що у війні Росії та України не може бути справедливого миру для всіх, оскільки українці, які втратили та ще втратить своїх близьких через неї, будуть вимагати лише помсти.