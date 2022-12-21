Справедливого миру для всіх у війні з РФ не може бути, бо батьки вбитих вимагатимуть лиш помсти - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що у війні Росії та України не може бути справедливого миру для всіх, оскільки частина українців, а саме ті, хто вже втратив та ще втратить своїх близьких через неї, буде вимагати помсти. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні.

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"Я не знаю, що таке справедливий мир. Дуже філософське запитання. А чи є справедлива війна? Для нас всіх мир по-різному справедливий. Для мене як для президента мир - це ніяких компромісів щодо нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету - це найголовніше - і відшкодування всіх тих збитків, яких завдала російська агресія", - зазначив глава української держави.

Натомість він вказав, що як батько може зрозуміти тих, хто втратив на війні своїх дітей, і таких людей вже не цікавитиме відшкодування завданих Росією матеріальних збитків.

"Я хочу вам сказати як батько. Ви знаєте, як у нас батьки втратили своїх синів на фронті або своїх доньок, які були медсестрами. А що для них справедливий мир? Для них всі ці гроші - нічого. Їх не цікавить ніяке відшкодування. Все, чим вони живуть, - це помста. Вони живуть помстою", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, чим довше буде тривати ця війна, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою, "бо інакшого сенсу жити в них більше немає".

"І це, що я бачу. І я знаю таких людей. Немає ніякого справедливого миру у війні, яку нам принесли ці... навіть не можу знайти культурне слово, бо ми все ж у Білому домі... ці нелюди", - висловився він.

Нагадаємо, що перед зустріччю з Зеленський Байден дав доручення щодо виділення озброєння та боєприпасів Україні ще на 1 мільярд доларів, а американське Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів.