Зеленський про переговори з Путіним: ми пропонували публічну форму, бо Росія веде публічну війну з нами

Президент України Володимир Зеленський отримував від західних партнерів сигнали щодо бажання російського лідера Володимира Путіна провести переговори. У відповідь на це український президент заявив, що він "пропонував публічну форму".

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Про це Зеленський повідомив 16 листопада під час пресконференції.

Він звернув увагу, що такі сигнали від Москви Київ отримував ще до деокупації Херсону.

"Я сказав, що ми запропонуємо публічний формат (переговорів з Путіним — Delo.ua), бо Росія веде війну проти нас публічно — слава Богу — це спочатку вони говорили :"Це не ми". А сьогодні вони ведуть проти нас відкриту війну. І тому за лаштунками я не хочу мати з ними відносин", — сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що передумови для переговорів він уже окреслив під час виступу на саміті G20.

Зазначимо, що неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

До того ж 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів. Лише 10% громадян України виступають за переговори, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.