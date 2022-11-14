У МЗС відповіли окупантам: РФ не в тій позиції, аби диктувати умови для переговорів

Мирна формула України залишається незмінною, а Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови щодо початку перемовин переговорів.

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяву МЗС РФ, що Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська.

"Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що мирна формула України залишається незмінною:

негайне припинення війни,

виведення всіх російських військ,



відновлення української територіальної цілісності,



компенсація завданих збитків,



надання дієвих ґарантій про неповторення агресії.



"За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - додав він.

Раніше у МЗС РФ заявили, що Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська та додали, що "у діалозі треба враховувати ситуацію на землі".

Нагадаємо, неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

Зазначимо, 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів. Лише 10% громадян України виступають за переговори, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.