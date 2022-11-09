"Чергова димова завіса": у МЗС України відповіли на заяви РФ про готовність вести переговори

Заява Міністерства закордонних справ Росії про готовність вести переговори є черговою димовою завісою, у Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні.

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії", – зазначив він.

Ніколенко наголосив, що ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства.

"Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців", - додав він.

Раніше речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія готова вести переговори з Україною "з урахуванням тих реалій, які складаються зараз".

Нагадаємо, неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

Зазначимо, 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів. Лише 10% громадян України виступають за переговори, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.