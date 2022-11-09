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"Очередной дымовой занавес": в МИД Украины ответили на заявления РФ о готовности вести переговоры
Заявление Министерства иностранных дел России о готовности вести переговоры является очередным дымовым занавесом, в Москве не заинтересованы в возобновлении мира в Украине.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос нехватки вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии", - отметил он.
Николенко отметил, что те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Украина неоднократно предлагала переговоры. Но всегда получала либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев", – добавил он.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".
Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.
Отметим, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.