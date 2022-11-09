"Очередной дымовой занавес": в МИД Украины ответили на заявления РФ о готовности вести переговоры

Заявление Министерства иностранных дел России о готовности вести переговоры является очередным дымовым занавесом, в Москве не заинтересованы в возобновлении мира в Украине.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос нехватки вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии", - отметил он.

Николенко отметил, что те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия.

"Украина неоднократно предлагала переговоры. Но всегда получала либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев", – добавил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

Напомним, невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.

Отметим, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.