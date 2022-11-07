Советник Байдена ведет непубличные переговоры с помощниками Путина

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев вел конфиденциальные разговоры с главными помощниками лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

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Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что Салливан поддерживает контакт с помощником Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Как пишет издание, целью переговоров является уменьшение риска эскалации войны в Украине. Также США хотят предупредить Москву о рисках от использования ядерного или иного оружия массового уничтожения.

Официально переговоры Салливана с россиянами не подтверждают. Отвечая на вопрос, ведет ли Белый дом переговоры с РФ, спикер Совета национальной безопасности Адриен Уотсон сказала: "Люди утверждают многие вещи" и отказалась от дальнейших комментариев.

Белый дом публично не признал никаких звонков между Салливаном и каким-либо высокопоставленным российским чиновником с марта, когда он разговаривал с Патрушевым.

Издание подчеркивает, что негласные дискуссии прошли в тот момент, когда традиционные дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой сократились, а Путин и его помощники намекнули, что они могут прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Несмотря на поддержку и санкции против России за вторжение, Белый дом заявил, что необходимо поддерживать контакт с Москвой для достижения определенных взаимных интересов национальной безопасности.

Несколько официальных лиц США заявили, что Салливан известен в администрации тем, что настаивает на линии связи с Россией, хотя другие чиновники считают, что переговоры в нынешней дипломатической и военной среде не будут плодотворными.

Чиновники не назвали точных дат и количества звонков и не сказали, были ли они результативны.

Некоторые бывшие американские чиновники заявили, что Белому дому было полезно поддерживать контакты с Кремлем, поскольку американо-российские отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

"Думаю, что всегда важно, особенно для стран, имеющих ядерное оружие, держать каналы связи открытыми, чтобы исключить случайную конфронтацию или войну", - объясняет экспредставитель США в НАТО Иво Даалдер.

По его словам, советники национальной безопасности являются ближайшим каналом связи без непосредственного привлечения президента США.

Напомним, 4 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

После этого западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.