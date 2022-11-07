Радник Байдена веде непублічні переговори з помічниками Путіна

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що Салліван підтримує контакт із помічником Путіна Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Як пише видання, метою переговорів є зменшення ризиків ескалації війни в Україні. Також США хочуть застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення.

Офіційно переговори Саллівана із росіянами не підтверджують. Відповідаючи на запитання, чи веде Білий дім переговори з РФ, речниця Ради національної безпеки Адрієн Вотсон сказала: "Люди стверджують багато речей" і відмовилася від подальших коментарів.

Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між Салліваном і будь-яким високопоставленим російським чиновником з березня, коли він розмовляв з Патрушевим.

Видання підкреслює, що негласні дискусії відбулися в той момент, коли традиційні дипломатичні контакти між Вашингтоном і Москвою скоротилися, а Путін і його помічники натякнули, що вони можуть вдатися до використання ядерної зброї.

Попри підтримку України та санкції проти Росії за вторгнення, Білий дім заявив, що необхідно підтримувати контакт з Москвою для досягнення певних взаємних інтересів національної безпеки.

Декілька офіційних осіб США заявили, що Салліван відомий в адміністрації тим, що наполягає на лінії зв’язку з Росією, хоча інші високопосадовці вважають, що переговори в нинішньому дипломатичному та військовому середовищі не будуть плідними.

Чиновники не назвали точних дат і кількості дзвінків і не сказали, чи були вони результативними.

Деякі колишні американські посадовці заявили, що для Білого дому було корисно підтримувати контакти з Кремлем, оскільки американсько-російські відносини перебувають на найнижчому рівні з моменту закінчення холодної війни.

«Думаю, що завжди важливо, особливо для країн, які мають ядерну зброю, тримати канали зв'язку відкритими, щоб унеможливити випадкову конфронтацію чи війну», - пояснює експредставник США в НАТО Іво Даалдер.

За його словами, радники з національної безпеки є найближчим каналом зв'язку без безпосереднього залучення президента США.

Нагадаємо, 4 листопада радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Після цього захіждні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів з Росією.