США не потерплять будь-якого ядерного удару Росії по Україні, - Салліван

Також Салліван додав, що вважає небезпечним уявлення, що в застосуванні ядерної зброї існують якісь відмінності.

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Про це заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, передає Reuters.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважають США використання Росією невеликої тактичної ядерної зброї або її підрив у Чорному морі менш серйозним, ніж більшої бомби, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван відповів, що проводити відмінності між ними "небезпечно".

"Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні є застосуванням ядерної зброї на полі бою в Україні", – заявив він.

Водночас радник президента з нацбезпеки додав, що союзники з НАТО та інші країни, у тому числі Індія та Китай, мають "направити дуже чіткий і рішучий сигнал Росії, що Москва не повинна розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України".

Нагадаємо, що у Великій Британії звинуватили Макрона в порушенні одного з принципів ядерного стримування.