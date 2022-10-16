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США не потерпят любого ядерного удара России по Украине, - Салливан
Также Салливан добавил, что считает опасным представление, что в применении ядерного оружия существуют какие-то отличия.
Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, передает Reuters.
Отвечая на вопрос журналиста, считают ли США использование Россией небольшого тактического ядерного оружия или его подрыв в Черном море менее серьезным, чем большей бомбы, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан ответил, что проводить различия между ними "опасно".
"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине является применением ядерного оружия на поле боя в Украине", – заявил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время, советник президента по нацбезопасности добавил, что союзники из НАТО и другие страны, в том числе Индия и Китай, должны "направить очень четкий и решительный сигнал России, что Москва не должна рассматривать возможность применения ядерного оружия в войне против Украины".
Напомним, что в Великобритании обвинили Макрона в нарушении одного из принципов ядерного сдерживания.