США не потерпят любого ядерного удара России по Украине, - Салливан

Также Салливан добавил, что считает опасным представление, что в применении ядерного оружия существуют какие-то отличия.

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Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, передает Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста, считают ли США использование Россией небольшого тактического ядерного оружия или его подрыв в Черном море менее серьезным, чем большей бомбы, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан ответил, что проводить различия между ними "опасно".

"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине является применением ядерного оружия на поле боя в Украине", – заявил он.

В то же время, советник президента по нацбезопасности добавил, что союзники из НАТО и другие страны, в том числе Индия и Китай, должны "направить очень четкий и решительный сигнал России, что Москва не должна рассматривать возможность применения ядерного оружия в войне против Украины".

Напомним, что в Великобритании обвинили Макрона в нарушении одного из принципов ядерного сдерживания.