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Израильский министр выступил за предоставление Украине военной помощи
Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи, учитывая информацию о вероятной поставке Ираном россии баллистических ракет.
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Об этом в Twitter написал Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай.
"Сегодня утром сообщалось, что Иран опрокидывает России баллистические ракеты. В этом кровавом конфликте Израиль больше не сомневается. Пора Украине получить также военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО", - написал Нахман Шай.
Напомним, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля - земля" для войны против Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал