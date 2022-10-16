Израильский министр выступил за предоставление Украине военной помощи

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи, учитывая информацию о вероятной поставке Ираном россии баллистических ракет.

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Об этом в Twitter написал Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай.

"Сегодня утром сообщалось, что Иран опрокидывает России баллистические ракеты. В этом кровавом конфликте Израиль больше не сомневается. Пора Украине получить также военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО", - написал Нахман Шай.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

Напомним, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля - земля" для войны против Украины.