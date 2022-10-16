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Израильский министр выступил за предоставление Украине военной помощи

Израильский министр выступил за предоставление Украине военной помощи
Фото: depositphotos

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи, учитывая информацию о вероятной поставке Ираном россии баллистических ракет.

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Об этом в Twitter написал Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай.

"Сегодня утром сообщалось, что Иран опрокидывает России баллистические ракеты. В этом кровавом конфликте Израиль больше не сомневается. Пора Украине получить также военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО", - написал Нахман Шай.

Напомним, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля - земля" для войны против Украины.