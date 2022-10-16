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Украинцам рассказали, как обезопаситься от иранских дронов-камикадзе
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы, как уберечься от дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщается на сайте Минреинтеграции.
"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну", - сообщает министерство.
К счастью, большинство БПЛА врага украинским ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Именно поэтому Минреинтеграции собрало советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия.
Как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия:
- Двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы;
- Услышав подобный звук, старайтесь попасть в специально оборудованное укрытие. Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдайте правила "двух стен";
- Не оставайтесь в транспорте. Следует выйти, отбежать подальше от дороги и там найти возможное укрытие;
- Старайтесь выбирать места для укрытия как можно дальше от военных стратегических объектов и административных учреждений;
- Не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.
Shahed-136 – это бразирующий боеприпас, предназначенный для поражения целей на дальнем расстоянии. Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам и запускается с пусковой платформы. Он имеет громкий двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.
Дальность полета таких БПЛА составляет до 2500 км, вес составляет 200 кг, длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра, они развивают относительно небольшую скорость в 120-180 км/ч, что позволяет атаковать их из стрелкового оружия.
Напомним, российская армия начала активно использовать иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно отразится на ходе войны в Украине.
Но благодаря этим дронам-камикадзе страна-агрессор продолжает террор мирного населения Украины.
Так, 13 октября армия страны-агрессора РФ атаковала Киевскую область дронами Shahed-136 иранского производства.
А 10 октября русские военные атаковали Киев и северные области Украины иранскими дронами.