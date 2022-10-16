Українцям розповіли, як убезпечитись від іранських дронів-камікадзе

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дали поради, як уберегтись від дронів-камікадзе Shahed.

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Про це повідомляється на сайті Мінреінтеграції.

"Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю", - повідомляє міністерство.

На щастя, більшість ворожих БПЛА український ППО вдається збити, але власна безпека понад усе.

Саме тому Мінреінтеграції зібрало поради про те, як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї.

Як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї:

Двигун дрона-камікадзе гучний. При наближенні у повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили;

Почувши подібний звук, намагайтесь потрапити до спеціально обладнаного укриття. Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правила "двох стін";

Не залишайтеся у транспорті. Слід вийти, відбігти якомога далі від дороги і там знайти можливе укриття;

Намагайтеся обирати місця для укриття якомога далі від військових стратегічних об’єктів та адміністративних установ;

Не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

Shahed-136 - це бражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами і запускається з пускової платформи. Він має гучний двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дальність польоту таких БПЛА складає до 2500 км, вага становить 200 кг, довжина - 3,5 метра, розмах крил - 2,5 метра, вони розвивають відносно невелику швидкість у 120-180 км/год, що дозволяє атакувати їх зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.

Але завдяки цим дронам-камікадзе країна-агресор продовжує терор мирного населення України.

Так, 13 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Київську область дронами Shahed-136 іранського виробництва.

А 10 жовтня російські військові атакували Київ та північні області України іранськими дронами.