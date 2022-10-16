Українці зібрали 150 мільйонів гривень на антидронну систему "Ловець Шахедів"

Менш ніж за дві доби 150 мільйонів гривень на потужну антидронну систему протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 зібрали monobank, Лачен та United24.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, метою було зібрати 100 мільйонів, але завдяки космічній підтримці українців на monobank впало в половину більше.

"1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", 100 з яких особисто підписав Валерій Залужний розіграємо вже незабаром", - зазначив Федоров.

Він повідомив, що результати опублікує співзасновник monobank Олег Гороховський 16 жовтня о 17:00.

"Ще раз дякую всім, хто донатив. Завдяки вам іранські Шахеди скоро падатимуть частіше, а об‘єкти критичної інфраструктури країни будуть захищеніші!", - підкреслив Федоров.

Зазначимо, збір коштів на системи протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 відкрили в Україні 14 жовтня. За донат можна буде взяти участь у розіграші браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, фандрейзингова платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ незламності" задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи – доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь".