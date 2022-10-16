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Суспільство
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Українці зібрали 150 мільйонів гривень на антидронну систему "Ловець Шахедів"

Українці зібрали 150 мільйонів гривень на антидронну систему "Ловець Шахедів"

Менш ніж за дві доби 150 мільйонів гривень на потужну антидронну систему протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 зібрали monobank, Лачен та United24.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, метою було зібрати 100 мільйонів, але завдяки космічній підтримці українців на monobank впало в половину більше. 

"1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", 100 з яких особисто підписав Валерій Залужний розіграємо вже незабаром", - зазначив Федоров.

Він повідомив, що результати опублікує співзасновник monobank Олег Гороховський 16 жовтня о 17:00.

"Ще раз дякую всім, хто донатив. Завдяки вам іранські Шахеди скоро падатимуть частіше, а об‘єкти критичної інфраструктури країни будуть захищеніші!", - підкреслив Федоров.

Зазначимо, збір коштів на системи протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 відкрили в Україні 14 жовтня. За донат можна буде взяти участь у розіграші браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, фандрейзингова платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ незламності" задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи – доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь".

Автор:
Світлана Манько