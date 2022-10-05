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ЗСУ передали три українські дрони SKIF
Три українські дрони SKIF, на які збирав гроші журналіст Михайло Ткач, передали Збройним силам України.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Безпілотники SKIF допоможуть нашим воїнам проводити успішну розвідку на передовій. Вони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти на 130 км у глибокий тил окупантів", - зазначив Федоров.
Крім цього, під час передачі трьох безпілотників "Армія дронів" відправила ЗСУ ще 8 БПЛА, серед яких Mavic 3 та Matrice 300 RTK.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як підкреслив Федоров, вартість одного дрона SKIF — понад 1,7 млн грн. Разом з тисячами українців Михайло зібрав для UNITED24 6 100 000 гривень.
"Дякую Михайлу й кожному, хто донатив та продовжує це робити. Ви робите важливу справу для нашої армії", - зауважив Федоров.
Нагадаємо, фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спеціальних завдань гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень