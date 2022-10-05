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ВСУ получили три украинских дрона SKIF
Три украинских дрона SKIF, на которые собирал деньги журналист Михаил Ткач, передали Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Беспилотники SKIF помогут нашим воинам проводить успешную разведку на передовой. Они имеют мощную камеру, работают в условиях радиоэлектронной борьбы и могут залететь на 130 км в глубокий тыл оккупантов", - отметил Федоров.
Кроме того, во время передачи трех беспилотников "Армия дронов" отправила ВСУ еще 8 БПЛА, среди которых Mavic 3 и Matrice 300 RTK.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как подчеркнул Федоров, стоимость одного дрона SKIF – более 1,7 млн грн. Вместе с тысячами украинцев Михаил собрал для UNITED24 6100000 гривен.
"Благодарю Михаила и каждого, кто донатит и продолжает это делать. Вы делаете важное дело для нашей армии", - отметил Федоров.
Напомним, фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения специальных задач вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен