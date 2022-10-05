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Категория
Общество
Дата публикации

ВСУ получили три украинских дрона SKIF

ВСУ получили три украинских дрона SKIF

Три украинских дрона SKIF, на которые собирал деньги журналист Михаил Ткач, передали Вооруженным силам Украины.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Беспилотники SKIF помогут нашим воинам проводить успешную разведку на передовой. Они имеют мощную камеру, работают в условиях радиоэлектронной борьбы и могут залететь на 130 км в глубокий тыл оккупантов", - отметил Федоров.

Кроме того, во время передачи трех беспилотников "Армия дронов" отправила ВСУ еще 8 БПЛА, среди которых Mavic 3 и Matrice 300 RTK.

Как подчеркнул Федоров, стоимость одного дрона SKIF – более 1,7 млн грн. Вместе с тысячами украинцев Михаил собрал для UNITED24 6100000 гривен.

"Благодарю Михаила и каждого, кто донатит и продолжает это делать. Вы делаете важное дело для нашей армии", - отметил Федоров.

Напомним, фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения специальных задач вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен

Автор:
Светлана Манько
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