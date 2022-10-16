Украинцы собрали 150 миллионов гривен на антидронную систему "Ловец Шахедов"

Менее чем за двое суток 150 миллионов гривен на мощную антидронную систему противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136 собрали monobank, Лачен и United24.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, целью было собрать 100 миллионов, но благодаря космической поддержке украинцев на monobank упало в половину больше.

"1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ", 100 из которых лично подписал Валерий Залужный разыграем уже в скором времени", - отметил Федоров.

Он сообщил, что результаты опубликует соучредитель monobank Олег Гороховский 16 октября в 17.00.

"Еще раз спасибо всем, кто донатил. Благодаря вам иранские Шахеды скоро будут падать чаще, а объекты критической инфраструктуры страны будут более защищены!", - подчеркнул Федоров.

Отметим, сбор средств на системы противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136 был открыт в Украине 14 октября. За донат можно будет поучаствовать в розыгрыше браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь".

Напомним, фандрейзинговая платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ несгибаемости" для сбора средств на поддержку Украины во время войны. Первая часть инициативы – благотворительный выпуск браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь".