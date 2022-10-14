В Україні відкрили збір на ловця іранських дронів, за донат можна виграти браслет з металу "Азовсталі"

Збір коштів на системи протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 відкрили в Україні, за донат можна буде взяти участь у розіграші браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь".

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Разом з Моно, Лаченом та UNITED24 запускаємо збір на "Ловця Шахедів". Це кодова назва для системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА. Наша ціль — зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам", - йдеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що розкривати виробника та назву не можна, але саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО.

За донат від 5 гривень можна виграти один з тисячі браслетів з останньої довоєнної партії "Азовсталі" з написом "Вірю в ЗСУ". Сто браслетів підписав Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.

Нагадаємо, фандрейзингова платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ незламності" задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи – доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь".

Зазначимо, останніми днями російські війська почали масово застосовували безпілотники Shahed-136 ("Герань-2") іранського виробництва. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.

Але завдяки цим дронам-камікадзе країна-агресор продовжує терор мирного населення України. Так, 13 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Київську область дронами Shahed-136 іранського виробництва. А 10 жовтня російські військові атакували Київ та північні області України іранськими дронами.

Shahed-136 - це бражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами і запускається з пускової платформи. Він має гучний двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дальність польоту таких БПЛА складає до 2500 км, вага становить 200 кг, довжина - 3,5 метра, розмах крил - 2,5 метра, вони розвивають відносно невелику швидкість у 120-180 км/год, що дозволяє атакувати їх зі стрілецької зброї.