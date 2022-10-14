В Украине открыли сбор на ловца иранских дронов, за донат можно выиграть браслет из металла "Азовстали"

Сбор средств на системы противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136 открыли в Украине, за донат можно принять участие в розыгрыше браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь".

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с Моно, Лаченом и UNITED24 запускаем сбор на "Ловца Шахедов". Это кодовое название для системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА. Наша цель - собрать 100 миллионов гривен на систему противодействия дронам", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что раскрывать производителя и название нельзя, но именно такие системы стоят на вооружении НАТО.

За донат от 5 гривен можно выиграть один из тысяч браслетов из последней довоенной партии "Азовстали" с надписью "Верю в ВСУ". Сто браслетов подписал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Сбор продлится с 9:00 14 октября до 23:00 15 октября.

Напомним, фандрейзинговая платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ несгибаемости" для сбора средств на поддержку Украины во время войны. Первая часть инициативы – благотворительный выпуск браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь".

Отметим, в последние дни российские войска начали массово применять беспилотники Shahed-136 ("Герань-2") иранского производства. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно отразится на ходе войны в Украине.

Но благодаря этим дронам-камикадзе страна-агрессор продолжает террор мирного населения Украины. Да, 13 октября армия страны-агрессора РФ атаковала Киевскую область дронами Shahed-136 иранского производства. А 10 октября русские военные атаковали Киев и северные области Украины иранскими дронами.

Shahed-136 – это бразирующий боеприпас, предназначенный для поражения целей на дальнем расстоянии. Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам и запускается с пусковой платформы. Он имеет громкий двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Дальность полета таких БПЛА составляет до 2500 км, вес составляет 200 кг, длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра, они развивают относительно небольшую скорость в 120-180 км/ч, что позволяет атаковать их из стрелкового оружия.