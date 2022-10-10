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Оккупанты атаковали Киев и север Украины иранскими дронами-камикадзе

Оккупанты атаковали Киев и север Украины иранскими дронами-камикадзе

Российские военные атаковали Киев и северные области Украины иранскими дронами Shahed-136. Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

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"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлена из-за иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которые атакуют Киев и северные области Украины по направлению Курской области и Беларуси", - сказано в сообщении.

Согласно ему девять таких дронов были сбиты силами противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр", и четыре были сбиты подразделениями воздушного командования "Восток".

Напомним, 10 октября бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады сбили российский штурмовик Су-25.

Утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В настоящее время известно об 11 погибших и 89 травмированных из-за обстрелов.

Вместе с тем, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким   предупредил о возможности   новые ракетные обстрелы Украины со стороны российских военных вечером 10 октября.

Автор:
Степан Крьока