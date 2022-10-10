Голова Миколаїської ОДА Кім попередив про можливість нових обстрілів з боку росіян

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім попередив про можливість нових ракетних обстрілів України з боку російських військових. Відповідне звернення Кім опублікував на своєму телеграм-каналі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Кораблі(росіян, - Delo.ua) знову виходять в Чорне море. Вони перезарядили свої оці калібни і знову готуються. Гіпотетично можливі ще удари тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги не нехтуйте своєю безпекою", - сказав Кім.

Він також звернувся до жителів Миколаївщини з проханням обмежити споживання електроенергії в час пікового навантаження на електромережі.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру,Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень.

Тим часом Держспецзв'язку радить економити трафік мобільного інтернета, а при перебоях з мобільним зв'язком користуватися послугою національного роумінгу.