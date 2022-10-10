Глава Николаевской ОГА Ким предупредил о возможности новых обстрелов со стороны россиян

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким предупредил о возможности новых ракетных обстрелов Украины со стороны российских военных. Соответствующее обращение Ким опубликовал на своем телеграмм-канале.

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"Корабли(россиян, - Delo.ua) снова выходят в Черное море. Они перезарядили свои эти калибны и снова готовятся. Гипотетически возможные еще удары поэтому следите за сигналами воздушной тревоги не пренебрегайте своей безопасностью", - сказал Ким.

Он также обратился к жителям Николаевской области с просьбой ограничить потребление электроэнергии во время пиковой нагрузки на электросети.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений.

Тем временем Госспецсвязи советует экономить трафик мобильного интернета, а при перебоях с мобильной связью воспользоваться услугой национального роуминга.