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Число постраждалих через ракетні обстріли РФ збільшилося до 89
Також відомо про пошкодження близько 70 об'єктів по Україні.
Число громадян, які постраждали внаслідок ракетних атак Росії по Україні, скоєних у понеділок, збільшилось до 89.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила представник Нацполіції України (НПУ) Мар'яна Рева.
"На жаль, у нас збільшилася кількість постраждалих, і зараз вона становить 89 осіб по Україні. Кількість загиблих – 11 осіб", - повідомила Рева.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За її словами, із постраждалих, п'ятьох загиблих у Києві, четверо – на Дніпропетровщині, і по одній людині загинуло на Полтавщині та Київській області.
Також відомо про пошкодження близько 70 об'єктів по Україні, з них 29 - це об'єкти критичної інфраструктури.
"Також є повідомлення про пошкодження багатоповерхових та приватних житлових будинків. Є потрапляння до столичної школи та на територію дитячого майданчика. Є певний ризик відключення електропостачання, водопостачання у населених пунктах", - додала вона.
Нагадаємо, що з ранку 10 жовтня Росія випустила Україною мінімум 83 ракети, 43 - збила ППО.