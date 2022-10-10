Відновлення електропостачання Львівщини може тривати більше доби, - ОДА

Відновлення електропостачання Львівської області після російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури може тривати більше ніж 24 години. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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"Через вранішній ракетний удар рф на Львівщині тривають перебої з мобільним зв‘язком, а частина населених пунктів залишаються без електропостачання. Фахівці Львівобленерго працюють над тим, щоб максимально швидко відновити живлення. Але відновлення може тривати і понад 24 години", - сказано в повідомленні.

Голова ОДА закликав жителів тих населених пунктів, в яких є електрика, використовувати її лише за нагальної потреби.

"Прошу максимально зменшити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 – це допоможе пройти критичні навантаження на нашу енергосистему. Намагайтесь не використовувати електрообігрівачів, бойлерів, посудомийних машин, мікрохвильовок — вони належать до найбільш енерговитратних приладів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру,Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

Тим часом Держспецзв'язку радить економити трафік мобільного інтернета, а при перебоях з мобільним зв'язком користуватися послугою національного роумінгу

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що через обстріли критичної інфрастраструктури в дорозі затрималися 20 поїздів.