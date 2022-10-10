Російскі обстріли інфраструктури викликали затримку 20 поїздів

Через обстріли об'єктів критичної інфраструктури 20 пасажирських потягів були змушені затриматися в дорозі. Про це “Укрзалізниця" повідомила на своєму телеграм-каналі.

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"Наразі в дорозі затримується 20 пасажирських поїздів. Зокрема, 3 поїзди затримуються до години, 17 — понад годину. За графіком прямують 18 пасажирських поїздів. Час затримки поїздів може змінюватися, адже ми робимо все, щоб скоротити їх відставання", - сказано в повідомленні.

Час затримки поїздів оперативно можна дивитись на сайті https://uz-vezemo.com, а також у розділі «онлайн-табло» в чат-ботах (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot) "Укрзалізниці" та в застосунку.

Також працює контактний центр за номером 0800 503 111, у чат-ботах, та на наших офіційних сторінках у соцмережах.

Ситуація на всіх вокзалах спокійна і контрольована.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру,Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

Тим часом Держспецзв'язку радить економити трафік мобільного інтернета, а при перебоях з мобільним зв'язком користуватися послугою національного роумінгу